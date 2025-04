Začenja se letošnji festival Sonica

Ljubljana, 15. aprila - V Ljubljani se bo danes začel 17. mednarodni festival elektronske glasbe in tranzitornih umetnosti Sonica. S tremi festivalskimi večeri bo povezal Klub CD, Cukrarno in Kino Šiška ter z drugimi dogodki segel še v Slovensko kinoteko ter Muzej sodobne umetnosti na Metelkovo. Med nastopajočimi so The Bug, Violent Magic Orchestra in Hassan Khan.