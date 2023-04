V Ljubljani 15. mednarodni festival elektronske glasbe in tranzitornih umetnosti Sonica

Ljubljana, 19. aprila - V Ljubljani se danes začenja 15. mednarodni festival elektronske glasbe in tranzitornih umetnosti Sonica, ki bo potekal do sobote. Tema letošnjega festivala je Translocal Underground in namiguje na kompleksno mrežo estetskih tangent in nadgeografskih povezav, ki definirajo sodobno lokalno zaznamovano, vendar globalno usmerjeno glasbeno produkcijo.