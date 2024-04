V Ljubljani začetek 16. edicije mednarodnega festivala Sonica

Ljubljana, 18. aprila - V Ljubljani se začenja 16. edicija mednarodnega festivala elektronske glasbe in tranzitornih umetnost Sonica. Kot je za STA povedal sokurator festivala Jaša Bužinel, je letošnji festival na temo Glocalisation v osnovi precej podoben minulim edicijam, saj ponujajo tako koncertni in klubski kot spremljevalni program z razstavami in pogovori.