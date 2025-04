Po pozivu sindikatov morajo imeti mladi prednost pri dostopu do stanovanj

Ljubljana, 11. aprila - Ekonomsko-socialni svet danes ni nasprotoval nobenemu od zakonskih predlogov, ki so jih obravnavali. To sta bila denimo predlog novele stanovanjskega zakona in predlog zakona o financiranju gradnje javnih najemnih stanovanj. Po mnenju sindikatov morajo imeti mladi prednost pri dostopu do stanovanj, kar pa so jim predstavniki vlade tudi zagotovili.