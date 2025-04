Ministrstvo na predlog novele zakona o vrtcih prejelo 927 pripomb

Ljubljana, 2. aprila - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je na predlog novele zakona o vrtcih, ki je bil v javni razpravi do petka, prejelo 927 pripomb, večino so jih podali posamezniki, predvsem starši, ki so imeli ali še imajo otroke vključene v zasebne vrtce, so navedli. Na posamezne očitke se še ne odzivajo, predložitev predloga na vlado načrtujejo ta mesec.