V Berlinu razstavi v čast umetnosti Yoko Ono

Berlin, 13. aprila - V Berlinu so postavili razstavi, na katerih spominjajo na umetnost Yoko Ono, ki je bila znana po zvezi z glasbenikom Johnom Lennonom, a je bila še pred tem del avantgardne scene v New Yorku in Tokiu. Postavitvi sta na ogled v razstavišču Gropius Bau in Novi narodni galeriji. Obe so odprli v petek, poročajo tuje tiskovne agencije.