Nastaja dokumentarna TV serija o umoru Johna Lennona

New York, 2. novembra - Pod okriljem Apple TV+ nastaja tridelna dokumentarna serija, ki bo ponudila doslej najbolj poglobljeno raziskavo umora slovitega glasbenika, člana Beatlov Johna Lennona. V oddaji, ki jo bo vodil Kiefer Sutherland, se bodo posvetili preiskavi umora leta 1980 in Lennonovega morilca Marka Davida Chapmana, piše britanski The Guardian.