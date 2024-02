Umetnica Yoko Ono z veliko razstavo v Londonu

London, 16. februarja - Galerija Tate Modern v Londonu je pripravila razstavo, posvečeno delom Yoko Ono. Že vrsto let pred razmerjem z glasbenikom Johnom Lennonom je Yoko Ono delovala kot umetnica performansa in bila med začetniki konceptualne in participativne umetnosti. Razstava, ki so jo odprli v tem tednu, je največja razstava njenih del v Združenem kraljestvu doslej.