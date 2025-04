Mineva pol stoletja od smrti plesalke in neutrudne borke proti rasizmu Josephine Baker

Pariz, 12. aprila - Josephine Baker je bila plesalka, pevka, igralka, aktivistka, mati in ljubica. V vsem, kar je počela, je bila brezkompromisna. V času, ko se vračajo podobe starih sovražnikov in ko nacionalizem in izključevanje v mnogih državah spet postajata družbeno sprejemljiva, pol stoletja po njeni smrti, njeno življenje ostaja kažipot.