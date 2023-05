V Bonnu razstava o ikoni 20. stoletja Josephine Baker

Bonn, 23. maja - V bonnski Bundeskunsthalle je vse do 24. septembra na ogled razstava o plesalki, pevki in igralki Josephine Baker, ikoni 20. let minulega stoletja. A Baker ni bila samo zvezda in diva, bila je tudi borka za svobodo in proti rasizmu. Svoboda, enakost, človečnost je tako naslov razstave, ki se osredinja na življenjske dosežke v ZDA rojene umetnice.