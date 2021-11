Josephine Baker kot prva temnopolta ženska v francoskem Panteonu

Pariz, 30. novembra - Francosko-ameriška pevka, plesalka in igralka Josephine Baker, ki se je zavzemala za človekove pravice in rasno pravičnost, bo kot prva temnopolta ženska dobila mesto v Panteonu v Parizu. V mavzoleju, v katerem so pokopane najvidnejše osebnosti francoske zgodovine, jo bodo dokumentirali danes, poročajo tuje tiskovne agencije.