V predsedstvu Evropskega združenja univerz prvič tudi predstavnik slovenskih univerz

Riga/Ljubljana, 11. aprila - Rektor Univerze v Ljubljani (UL) Gregor Majdič je kot prvi predstavnik slovenskih univerz postal član predsedstva Evropskega združenja univerz (EUA). Člane predsedstva za obdobje štirih let so izvolili 10. aprila na generalni skupščini EUA na Latvijski univerzi v Rigi, so sporočili z UL.