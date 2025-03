Na posvetu rektorske konference izpostavili pomen univerz za pravičnejšo družbo

Ljubljana, 31. marca - Na današnjem posvetu Rektorske konference RS so spregovorili o vlogi univerz pri spodbujanju enakih možnosti, solidarnosti in socialne odgovornosti. Poudarili so, da univerze niso le kraj za pridobivanje akademskega znanja in prostor raziskovanj, ampak prispevajo tudi k večji socialni vključenosti in pravičnejši družbi.