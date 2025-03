V sredo volitve rektorja ljubljanske univerze

piše Vlasta Ivić

Ljubljana, 31. marca - Na ljubljanski univerzi bodo v sredo volili novega rektorja za mandatno obdobje 2025 do 2029. Za najvišji položaj se potegujejo trije kandidati, ob aktualnemu rektorju Gregorju Majdiču še Metka Tekavčič in Irena Mlinarič Raščan. V svojih programih izpostavljajo pomen institucionalne avtonomije, internacionalizacije in skrb za študente.