Začetek kampanje pred referendumom o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke

Ljubljana, 11. aprila - Pred zakonodajnim referendumom o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke se danes začenja uradna enomesečna kampanja. Podporniki in nasprotniki zakona bodo imeli za prepričevanje volivcev čas do 9. maja do polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Kdo vse bo uradno organizator kampanje, bo znano v začetku prihodnjega tedna.