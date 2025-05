Pred nedeljskim referendumom danes začetek predčasnega glasovanja

Ljubljana, 6. maja - Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o dodatku k pokojnini za izjemne umetniške dosežke bo od danes do četrtka potekalo predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo v omenjenih dneh predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7. in 19. uro.