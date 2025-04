Ob 30-letnici delovanja upravnih enot se je v Laškem zbralo več kot tisoč zaposlenih

Laško, 10. aprila - V Laškem je danes potekalo vseslovensko srečanje uslužbencev upravnih enot. Na srečanju, s katerim so zaznamovali 30 let delovanja upravnih enot, se je zbralo približno 1200 zaposlenih. Minister za javno upravo Franc Props je med novimi projekti izpostavil uvajanje sistemskih rešitev, nadaljnjo digitalizacijo in optimizacijo procesov.