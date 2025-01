Pred 30 leti so ustanovili upravne enote

Ljubljana, 1. januarja - Upravne enote so ustanovili na današnji dan pred 30 leti. Državno upravo so s tem organizirali na lokalni ravni, upravne enote pa so prevzele naloge, ki jih je opravljala skupna občinska uprava v nekdanji državi. Plačna reforma, ki se začenja uveljavljati z današnjim dnem, prinaša izboljšanje plač tudi zaposlenim na upravnih enotah.