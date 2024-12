Ministrstvo s srečanjem z načelniki zaznamovalo 30-letnico upravnih enot

Ljubljana, 11. decembra - Ministrstvo za javno upravo je ob 30-letnici upravnih enot pripravilo srečanje z aktualnimi in upokojenimi načelniki upravnih enot ter drugimi, ki so pomembno pripomogli k razvoju in uspešnemu delovanju upravnih enot v preteklih treh desetletjih. Minister Franc Props je ob tem ocenil, da so upravne enote nepogrešljiv del sodobne države.