DZ sprejel novelo zakona o zdravstveni dejavnosti in s tem razmejitev zdravstva

Ljubljana, 2. aprila - Poslanci DZ so na izredni seji s 50 glasovi za in sedmimi proti sprejeli novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki razmejuje zdravstvo. Novela bo zdravnikom in drugim javnim zdravstvenim delavcem razen v redkih izjemah onemogočila dodatno delo pri zasebnikih, bodo pa lahko pod določenimi pogoji delali v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih.