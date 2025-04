Indija in Nova Zelandija po uveljavitvi ameriških carin z rezom v obrestne mere

New Delhi/Wellington, 9. aprila - Indijska in novozelandska centralna banka sta danes znižali ključno obrestno mero, med razlogi pa izpostavili nove ameriške carine in z njimi povezane negotovosti. Obe državi sta se odločili za rez v višini 0,25 odstotne točke. Indijska centralna banka je obenem znižala napoved letošnje rasti petega največjega gospodarstva.