Evropski indeksi po uveljavitvi dodatnih ameriških carin s padci

London/Frankfurt/Pariz, 9. aprila - Indeksi na evropskih borzah so se po torkovem odboju, ki je sledil večdnevnim občutnim padcem, danes znova spustili pod gladino. Za okoli 60 držav in EU so danes namreč začele veljati še višje dodatne carine na uvoz blaga v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.