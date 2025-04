Kitajska namerava iti v trgovinski vojni z ZDA do konca

Peking, 8. aprila - Kitajska bo šla v trgovinski vojni z ZDA "do konca", so se danes na grožnjo ameriškega predsednika Donalda Trumpa v zvezi z dodatnim 50-odstotnim zvišanjem carin na uvoz kitajskega blaga odzvali v Pekingu. "Pritiski, grožnje in izsiljevanje niso pravi način za spopadanje s Kitajsko," so izpostavili v drugem največjem gospodarstvu na svetu.