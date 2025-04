V tekmi za predsednika ZSSS še trije, volilni kongres konec maja

Ljubljana, 8. aprila - Na kandidatno listo za novega predsednika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so se uvrstili trije kandidati: Dušan Kaplan, David Švarc in Andrej Zorko. V zvezi bodo o tem, kateri med njimi bo nasledil sedanjo predsednico Lidijo Jerkič, ki se s položaja umika predčasno, odločali na volilnem kongresu, ki bo 29. maja, so povedali za STA.