Za naslednika Lidije Jerkič na čelu ZSSS štirje kandidati

Ljubljana, 1. februarja - Za naslednika Lidije Jerkič, ki se poleti predčasno poslavlja z mesta predsednice Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), se potegujejo Brane Dimić, Dušan Kaplan, David Švarc in Andrej Zorko, so za STA potrdili v ZSSS. Zdaj so na vrsti sindikati zveze, da se do evidentiranih kandidatov opredelijo, volitve predsednika pa bodo predvidoma maja.