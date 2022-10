Lidiji Jerkič nov petletni mandat na čelu ZSSS

Ljubljana, 4. oktobra - Delegati so na kongresu ZSSS za predsednico zveze za petletni mandat vnovič izvolili Lidijo Jerkič. "Naše delo bo usmerjala skrb za socialni in materialni položaj članstva, prijazen prehod v zeleno in digitalno družbo, urejanje novih oblik dela, spodbujanje izobraževanja, varstvo pravic iz dela ter varno in zdravo delo," je napovedala po izvolitvi.