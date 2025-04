V petek začetek referendumske kampanje pred majskim glasovanjem o dodatku k pokojninam umetnikov

Ljubljana, 10. aprila - Pred referendumom o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke, ki so ga s podpisi volivcev zahtevali v SDS, bo v petek stekla kampanja. Tisti, ki bodo vanjo stopili, bodo imeli čas za nagovarjanje volivcev do 9. maja do polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Za uspeh referenduma morajo pobudniki na glasovanju 11. maja doseči zavrnitveni kvorum.