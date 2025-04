DVK znova vzpostavila volišča v tujini s krajšim časom referendumskega glasovanja

Ljubljana, 24. aprila - Državna volilna komisija (DVK) je na prošnjo ministrstva za zunanje in evropske zadeve na dopisni seji odločila, da bodo na referendumu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti odprta tudi volišča v Bernu, Ottawi, Torontu, Clevelandu in Canberri. Bodo pa odprta s skrajšanim delovnim časom, med 9. in 17. uro.