Na zgornjem Gorenjskem se začenja boj za ohranitev in razvoj bolnišnice

Radovljica, 2. aprila - Po vladni odločitvi, da bo nova regijska bolnišnica v Kranju, se na zgornjem Gorenjskem začenja boj za ohranitev in razvoj splošne bolnišnice na Jesenicah. Župani občin zgornje Gorenjske in Posočja so danes na skupni novinarski konferenci izpostavili njen izreden pomen ter napovedali, da bodo vlado pozvali k ponovnemu premisleku.