Rakovec: Odločitev vlade o regijski bolnici v Kranju edina smiselna

Kranj, 20. marca - Odločitev vlade, da bo gorenjsko regijsko bolnišnico gradila v Kranju, je pravilna in edina smiselna, meni kranjski župan Matjaž Rakovec. "Zdaj pa je čas, da se Gorenjci poenotimo in da naredimo vse, da to nujno potrebno bolnišnico tudi čim prej dobimo. V Kranju smo pripravljeni," je v izjavi za javnost sporočil Rakovec.