Na Gorenjskem nestrpno čakajo nadaljnje korake pri izbiri lokacije regijske bolnišnice

pripravila Tinkara Zupan

Jesenice/Radovljica/Kranj, 13. oktobra - Potem ko so občine Radovljica, Kranj in Jesenice že julija podale pripombe na presojo umestitve nove gorenjske regijske bolnišnice v prostor, župani še vedno nestrpno čakajo na odločitev države glede lokacije nove regijske bolnišnice. Jeseniški župan je ta teden z dopisom znova zahteval odgovore, zakaj so bile Jesenice izključene iz analize.