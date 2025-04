Prek spletnih platform lani rezervirali rekordno število prenočitev v EU

Luxembourg, 2. aprila - Gostje so lani prek spletnih platform Airbnb, Booking, Tripadvisor in Expedia v državah EU rezervirali 854,1 milijona prenočitev, kar glede na leto 2023 predstavlja 18,8-odstotno povečanje. Gre za novo rekordno število prenočitev v EU, ki so bile rezervirane prek omenjenih spletnih platform, je objavil evropski statistični urad Eurostat.