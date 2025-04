Prihodki od tujih turistov na Hrvaškem lani nanesli 15 milijard evrov

Zagreb, 1. aprila - Prihodki od tujih turistov na Hrvaškem so v zadnjem lanskem četrtletju znašali 1,798 milijarde evrov. To je 164,6 milijona evrov ali 10,1 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2023. Prihodki od tujih turistov so lani skupno znašali 14,986 milijarde evrov, kar je 2,7 odstotka več kot v letu 2023, kažejo podatki hrvaške centralne banke HNB.