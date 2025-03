V Sloveniji februarja manj turistov

Ljubljana, 25. marca - V nastanitvenih obratih so februarja našteli skoraj 298.000 prihodov turistov, kar je odstotek manj kot februarja lani. Ustvarili so skoraj 795.000 prenočitev, kar na letni ravni predstavlja štiriodstotni padec. V počitniško obarvanem februarju so domači turisti največkrat prenočili v občinah Kranjska Gora, Piran in Zreče, so sporočili statistiki.