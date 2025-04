Bruselj s predlogom za prostovoljno preusmeritev kohezijskih sredstev v varnost in obrambo

Strasbourg, 1. aprila - Evropska komisija je danes predlagala spremembe zakonodajne podlage evropske kohezijske politike, ki bo državam članicam omogočila preusmeritev kohezijskih sredstev v nova prednostna področja, kot so varnost in obramba, konkurenčnost gospodarstva in stanovanjska politika. Preusmeritev sredstev bo prostovoljna, poudarjajo na komisiji.