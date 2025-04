V Rusiji začeli enega največjih naborov v zadnjih letih

Moskva, 1. aprila - V Rusiji se je danes začel spomladanski nabor, v okviru katerega bodo vpoklicali 160.000 nabornikov, starih od 18 do 30 let. Po poročanju britanskega BBC je to največ nabornikov po letu 2011. Do vpoklica prihaja v času, ko si Rusija prizadeva povečati svojo vojsko. Ob tem vztraja, da naborniki ne bodo sodelovali v vojni v Ukrajini.