Ukrajina in Rusija z novimi medsebojnimi napadi

Kijev/Moskva, 22. maja - V ruskem obstreljevanju ukrajinske regije Herson je bila danes ubita ena oseba, so sporočile lokalne oblasti. O napadih so poročali tudi iz regij Harkov in Mikolajiv. Ruske oblasti so medtem sporočile, da so ponoči sestrelili več kot sto ukrajinskih dronov. Tarča napadov je med drugim bila tudi Moskva, kjer je bil ohromljen letalski promet.