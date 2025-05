Trump oznanil veliko izmenjavo ujetnikov med Rusijo in Ukrajino

Washington, 23. maja - Ameriški predsednik Donald Trump je danes oznanil, da je bila zaključena večja izmenjava ujetnikov med Rusijo in Ukrajino. Pri tem je namignil, da bi to lahko morda vodilo do nečesa večjega, pri čemer pa drugih podrobnosti ni navedel. Kijev in Moskva sta se prejšnji teden na pogovorih v Turčiji dogovorila o izmenjavi po tisoč vojnih ujetnikov.