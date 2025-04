Poslanci v sredo o razmejitvi javnega in zasebnega zdravstva

Ljubljana, 1. aprila - Poslanci DZ bodo tretjo obravnavo predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi razmejila javno in zasebno zdravstvo, opravili v sredo, je določil kolegij predsednice DZ. Vodji poslanskih skupin NSi in nepovezanih poslancev, Janez Cigler Kralj in Anže Logar sta sejo zapustila, saj nasprotujeta hitenju pri sprejemanju predloga novele.