Poslanci SD začudeni nad dopisom ministrov Boštjančiča in Prevolnik Rupel

Ljubljana, 25. marca - V poslanski skupini SD so začudeni nad dopisom ministra za finance Boštjančiča in ministrice za zdravje Prevolnik Rupel, v katerem poslance pozivata k premisleku o predvideni neprofitnosti koncesionarjev v predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti. K določbi, ki so jo v predlog dodali koalicijski poslanci, je namreč soglasje dala tudi vlada.