Poslanci bodo o razmejitvi zdravstva odločali na eni od naslednjih sej

Ljubljana, 28. marca - Poslanci DZ so danes potrdili več dopolnil koalicijskih poslancev k predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi razmejil javno in zasebno zdravstvo. Ker so z dopolnili predrugačili več kot 10 odstotkov členov besedila predloga novele, bodo o njem dokončno odločali v okviru tretje obravnave, torej na eni od prihodnjih sej DZ.