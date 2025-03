Anita Prelec nova predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege

Ljubljana, 31. marca - Na skupščini Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije so za novo predsednico izvolili dosedanjo izvršno direktorico Anito Prelec. Dosedanja predsednica Monika Ažman na zbornici ostaja kot svetovalka za strateške zadeve, so zapisali v sporočilu za javnost.