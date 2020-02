Ažmanova edina kandidatka za predsednico zbornice zdravstvene in babiške nege

Ljubljana, 17. februarja - Na razpis za predsednika oziroma predsednico Zbornice zdravstvene in babiške nege - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica - Zveza) se je prijavila le dosedanja predsednica Monika Ažman. Skupščina zbornice, na kateri bodo odločali o kandidatki, bo 27. marca, so sporočili iz Zbornice- Zveze.