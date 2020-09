Na čelu zbornice zdravstvene in babiške nege ponovno Monika Ažman

Ljubljana, 14. septembra - Skupščina Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je za predsednico izvolila Moniko Ažman. Dejala je, da si bo še naprej prizadevala za razvoj avtonomne stroke zdravstvene in babiške nege ter ščitila in zastopala poklicne in strokovne interese članov.