Pred nekdanjim sedežem Večera izrazi podpore kakovostnemu novinarstvu

Maribor/Ljubljana, 27. marca - Pred nekdanjim sedežem časopisne hiše Večer v Mariboru so se v današnji izjavi za javnost zvrstili izrazi podpore odpuščenim novinarjem in preostali ekipi tega časnika, ki pravi, da bo še naprej "delala dobro in po svoji vesti". Predstavniki novinarskih združenj in sindikatov so izpostavili nujnost boja za ohranitev kakovostnega novinarstva.