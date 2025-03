Več novinarjev Primorskih novic izraža podporo novinarskim kolegom na Večeru in Delu

Koper/Maribor/Ljubljana, 26. marca - Več novinarjev Primorskih novic izraža podporo novinarskim kolegom na Večeru, Delu in v drugih medijskih hišah ob nedavnih odpuščanjih. Prav tako izražajo podporo ob ukinitvi samostojnega uredništva Večerove priloge V Soboto. Opozarjajo, da takšne odločitve poslovodstev slabijo kakovostno novinarstvo in ogrožajo pomen in vlogo neodvisnih medijev.