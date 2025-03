Stanje v medijih: Preobremenjenost novinarjev Dnevnika po mnenju sindikata nova normalnost

piše Polona Šega

Ljubljana, 14. marca - Preobremenjenost novinarjev Dnevnika po mnenju njihovega sindikata postaja nova normalnost. Poleg kadrovske podhranjenosti pa zaradi dolgoletnega neusklajevanja plač z inflacijo v oči bode tudi padec realnih plač, navajajo. Do ključnih točk predloga zakona o medijih so kritični. Kritike do predloga pa je izrazil tudi odgovorni urednik Miran Lesjak.