NIJZ s projektom o možnostih presejalnega testa za zmanjševanje pojavnosti raka želodca

Maribor, 27. marca - Nacionalni institut za javno zdravje (NIJZ) je v Mariboru predstavil zaključke evropskega projekta Eurohelican za preprečevanje raka želodca z iskanjem in zdravljenjem okužbe s Helicobacter pylori. Z njim so iskali možnosti za izvajanje strategije presejanja in zdravljenja okužb z omenjeno bakterijo za preprečevanje raka želodca v Evropi.