ZD Maribor vabi mlade na testiranje za Helicobacter pylori

Maribor, 22. julija - Zdravstveni dom Maribor vabi mlade med 30. in 34. letom starosti, ki prebivajo v Mariboru in okolici, na testiranje na okužbo z bakterijo Helicobacter pylori. S sodelovanjem v raziskavi lahko zmanjšajo možnost za razvoj raka želodca in drugih resnih zdravstvenih težav, sporočajo z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).