V ZD Ljubljana ponovno vabijo k udeležbi v presejalnem pilotnem programu za odkrivanje raka na želodcu

Ljubljana, 5. aprila - Pred svetovnim dnevom zdravja je strokovna direktorica ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič vse, ki so jih vabili k sodelovanju v presejalnem pilotnem programu za odkrivanje raka na želodcu, povabila, naj se na vabilo odzovejo. Pojasnila je, da so vabilo poslali 6200 zavarovancem, starim med 30 in 34 let, in uspešno pridobili odziv 1600 pacientov.